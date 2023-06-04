Бастрыкин потребовал представить доклад по расследованию падения остановки на ребенка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки по факту травмирования ребенка в Челябинске. На 8-летнего мальчика упал остановочный комплекс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 2 июня на остановке «Улица Рылеева». Металлическая конструкция, призванная защищать пешеходов от дождя и ветра, упала под тяжестью козырька.

«На остановке «Улица Рылеева» в сторону АМЗ на моего ребенка упал остановочный комплекс. Произошло это из-за халатности работников, которые отвечают за ремонт дороги, – написала в соцсетях мать мальчика. – Если бы я его чуть-чуть не отодвинула, то конструкция его убила бы. На остановке еще взрослые люди пострадали».

СУ СК РФ по Челябинской области начало проверку происшествия. Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю южноуральского СУ Петру Решетникову представить доклад о ходе проверочных мероприятий и предварительно установленных обстоятельствах.

Челябинск, Софья Артемьева

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