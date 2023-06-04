Челябинске при южном ветре накрывает гарь с севера

Челябинск накрыло серой пеленой, горожане жалуются на едкий запах, от которого слезятся глаза и закладывает нос.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», системы мониторинга воздуха фиксируют повышенное содержание сероводорода. Наибольшее превышение отмечается в районе поселка Першино. Кроме того, у озера Смолино регистрируется превышение ПДК формальдегида.

В Минэкологии повышенный сероводород объясняют дымом от пожаров в Свердловской области и горения торфяников в Аргаяшском районе.

Правда, эти территории находятся к северу от Челябинска, а в городе сейчас дуют южный и юго-восточный ветра со скоростью 4 метра в секунду.

Превышение формальдегида в воздухе в Минэкологии не объясняют.

Челябинск, Софья Артемьева

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