Жительница Южного Урала едва не погибла в битумном болоте

Жительница Троицка едва не погибла в битумном болоте, пытаясь спасти козу.

Как сообщили РИА «Новый День» в Поисково-спасательной службе Челябинской области, животное забрело на пустырь и увязло в болоте из углеводородной смолы.

Хозяйка попыталась помочь козе, но сама провалилась в густую, липкую жижу. Ее муж, встревоженный долгим отсутствием супруги, отправился на поиски, «а когда нашел – замер от ужаса: вытащить ее не было никакой возможности», – рассказали в ведомстве.

Когда на место прибыли спасатели, женщина уже погрузилась в битум по горло и едва дышала. Ее вытащили при помощи подручных средств, досок, веревок и передали бригаде скорой помощи.

Козу тоже извлекли из болота, но спасти ее не удалось.

Троицк, Софья Артемьева

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