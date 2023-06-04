В Челябинске с помощью арбалета пытались перебросить наркотики в колонию

В Челябинске пытались перебросить наркотики в колонию с помощью арбалета.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД Челябинска, в отдел по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД поступила информация о подготовке к передаче запрещенных средств в исправительную колонию, расположенную в Металлургическом районе. Полицейские поставили в известность ГУ Федеральной службы исполнения наказания.

В итоге у колонии задержали ранее судимого 32-летнего мужчину и 23-летнюю девушку, у которых был арбалет и стрела с прикрепленным скотчем пакетиком с мефедроном массой около полутора граммов.

Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Софья Артемьева

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