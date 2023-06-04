Плюс 36 и камни с неба: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, сегодня ночью и днем 5 июня в отдельных частях региона ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 27 м/с.
При этом 5 июня местами сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и выше.
В восточной части области столбики термометров могут подняться выше +36 градусов.
Челябинск, Софья Артемьева
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