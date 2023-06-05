На Южном Урале развернулась история, достойная боевика

В Аше развернулась история, достойная боевика.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, 33-летний мужчина за рулем ВАЗ-2109 гонял по местным дорогам, нарушая все возможные правила движения. Очевидцы выхвали полицию.
Прибывший наряд попытался перекрыть гонщику дорогу, но он «ушел» по бездорожью. Началась погоня. Сначала полицейские выстрелили в воздух, а когда это не помогло – по колесам «девятки».
Однако гонщик умудрился промчатся с пробитым колесом еще несколько километров, а потом сбежал, бросив и автомобиль, и пассажиров.
Мужчину задержали и составили семь административных протоколов.
Аша, Павел Зварзин
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