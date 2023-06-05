Южноуральцы испекли самый большой пирог в России

Масса пирога с вишней, испеченного в Троицке, превысила полтонны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всероссийский рекорд южноуральские пекари поставили в минувшие выходные в Троицке. Об этом представители Книги рекордов Гиннеса в России сообщили на своей странице в социальных сетях.

Масса самого большого пирога с вишней, внесенная в Книга рекордов Гиннеса в России, составила 500,5 килограмма.

Начинкой стал специальный сорт троицкой вишни. По легенде, он стал плодом любви юных жителей Троицка.

«Давным-давно здесь, у слияния двух рек, на холме, рос одинокий куст дикой вишни. Ее ягоды были кислыми и мелкими, и ее никто не рвал, кроме разве что воронов и воробьев, – пересказывают историю в паблике. – Однажды возле этого куста встретились двое: прекрасная девушка и статный юноша, и, с первого взгляда полюбили друг друга. Ему надо было уезжать – торговый караван ждал отправления с минуты на минуту. Они договорились встретиться у этого же куста через год. Он хотел поцеловать ее на прощанье, но закон запрещал влюбленным обмениваться поцелуями, и тогда он сказал – «Я поцелую каждую вишенку с этого куста – в знак любви к тебе».

То же сделал и его избранница. Через год они встретились вновь и поженились. А чуть позже, придя к тому самому кусту, обнаружили, что кислые ягоды дикой вишни стали необычайно вкусными, сладкими, сочными и крупными. Так и появился новый сорт вишни, который стал с тех пор неотъемлемой частью стола южноуральцев.

Из вишни делали компоты, варенье. Но особенно славились пироги с вишневой начинкой, ставшие символом богатства, плодородия и семейного счастья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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