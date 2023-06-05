Челябинка завоевала «бронзу» чемпионата мира по тхеквондо

Южноуральская спортсменка в третий раз стала призером чемпионата мира.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, челябинка Татьяна Минина стала бронзовым призером завершившегося в Баку (Азербайджан) чемпионата мира по тхеквондо.

Южноуральская спортсменка, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских Игр-2021 провела на кортах в Баку 4 боя в весе до 53 килограммов.

В первом поединке Минина без особых сложностей одолела Джессику Канабал из Филиппин. Затем нокаутом вывела из борьбы Джулию Мам из Марокко. В четвертьфинале одержала победу над марокканкой Эль Боучти.

В полуфинале челябинка встретилась с Нахид Кияничанден из Ирана, которой уступила в упорной борьбе, удовольствовавшись бронзовой медалью.

Таким образом, Татьяна Минина записала на свой счет третью медаль мирового первенства (также в ее копилке два «серебра» – на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов).

Челябинск, Виктор Елисеев

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