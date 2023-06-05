В одном из районов Челябинска опрессовку продлили на 2 недели

В южной зоне Металлургического района Челябинска продлили сроки первого этапа гидравлических испытаний на 2 недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУП ЧКТС, первый этап опрессовок начался 23 мая и должен закончится 6 июня. В большей части домов, попадающих в контур испытаний первого этапа, подача горячего водоснабжения будет восстановлена в указанные сроки, обещают коммунальщики. Исключение – дома, тепловые сети которых не подготовлены к безопасному приему теплоносителя, а также дома с неисправным внутридомовым оборудованием.

В эту категорию попал Металлургический район, где во время гидравлических испытаний выявлено большое количество повреждений. Поэтому в 272 многоэтажных домах, 14 детских садах, 17 учебных заведениях и 10 учреждениях здравоохранения района опрессовка продлевается до 19 июня.

Напомним, всего в Челябинске запланировано 6 этапов гидравлических испытаний: 2 этап начнется 13 июня и продлится до 27 июня; 3 этап – с 4 июля по 18 июля; 4 этап – с 11 июля по 25 июля; 5 этап – с 25 июля по 8 августа; 6 этап – с 9 августа по 23 августа.

При проведении испытаний возможны порывы теплотрасс с выходом теплоносителя на поверхность. Его температура составляет не более 40 градусов и не представляет опасности для здоровья людей, отмечают в МУП ЧКТС. Тем не менее челябинцев просят соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных местах выхода теплоносителя на поверхность по телефону диспетчерской службы +7 (351) 246-40-00.

Челябинск, Софья Артемьева

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