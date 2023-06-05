Главе южноуральского села, задержанному в пятницу, предъявили обвинение

Чиновник из Нагайбакского района подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, главе Фершампенуаза (административный центр Нагайбакского района) Борису Сагитдинову предъявлено обвинение в получении взятки.

Напомним, чиновника задержали в минувшую пятницу, 2 июня. По версии следствия, в период с апреля по июнь нынешнего года он получил от предпринимателя 50 тысяч рублей. Это было лишь частью оговоренной суммы взятки в 220 тысяч рублей за содействие в заключении договоров на разработку проектно-сметной документации для нужд администрации поселения, а также за действия по приоритетному выбору подконтрольных предпринимателю юридических лиц как поставщиков услуг по разработке документации.

️Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

️Нагайбакский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 2 августа текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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