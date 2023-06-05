Урал стал лидером по числу опасных загрязнений пресных водоемов

Челябинская область вошла в десятку регионов России по количеству опасных загрязнений пресных водоемов. Анализ по итогам 2022 года проводили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в минувшем году в российских реках, озерах и водоемах выявили 2 тысячи 470 случаев высоких и экстремально высоких загрязнений, что на 9% больше предшествующего года. Треть пришлась на регионы УрФО.

Чаще всего загрязнения пресноводных объектов фиксировались в Свердловской области – 26% от общего числа инцидентов по стране, Мурманской области – 9%, Московской области – 8%, Новгородской, Смоленской областях и Ханты-Мансийском автономном округе – по 4%, Челябинской области – 3%.

Основным источником загрязнений рек и водоемов выступают неочищенные сточные воды промышленных производств.

«Как правило, годовой максимум водных загрязнений приходится на первую половину года, что связано с весенним половодьем, затем инциденты обычно сходят на нет, – отмечают аналитики. – Однако в 2022 году больше всего загрязнений произошло во втором полугодии, а именно в июле и августе».

Так, если в первом полугодии в водоемах, относящихся к бассейнам рек Тобол зафиксировано 35 случаев высоких загрязнений (в том числе 6 в Челябинской области), то только в июле и августе – 91 (пострадали водоемы в границах Свердловской, Курганской и Челябинской областей).

Наибольшее число высоких и экстремально высоких загрязнений в 2022 году было выявлено в водоемах Свердловской области (647 случаев, из них: 514 высоких загрязнений – бассейны рек Тобол, Кама, Обь, малые водные объекты; 133 экстремально высоких загрязнения – реки Черная, Тальтия, Салда и 20 других).

«Из-за обилия промышленных предприятий экология региона традиционно испытывает на себе значительную нагрузку. Именно на Свердловскую область приходится более четверти всех высоких и экстремально высоких загрязнений пресных вод по всей стране», – отмечают аналитики.

Еще один регион УрФО – Ханты-Мансийский автономный округ занял пятую строчку антирейтинга: 109 случаев. Из них: 80 высоких загрязнений – бассейны рек Обь и Иртыш; 29 экстремально высоких загрязнений – реки Обь, Сороминская, Нягань-Юган, Негусъяун, Ватинский Еган и Черная.

Челябинская область на 7 месте – 75 случаев. Из них: 70 высоких загрязнений – бассейны рек Тобол и Кама, малые водные объекты; 5 экстремальных загрязнений – реки Увелька, Уй, Миасс, Аргазинское водохранилище. Отметим, что Миасс и Аргази питают единственный питьевой источник Челябинской агломерации (с населением более 2 млн человек) – Шершневское водохранилище.

«Экстремально высокие и высокие уровни загрязнения поверхностных пресных вод в 2022 году фиксировались по 25 загрязняющим веществам и 5 показателям качества воды, –уточняют авторы исследования. – Чаще всего инциденты были связаны с переизбытком в воде соединений марганца, соединений цинка, легкоокисляемых органических веществ (глюкоза, мальтоза, белки, низшие алифатические спирты и др.), нитритного азота, соединений меди.

Кроме того, часто в пресных водах наблюдался дефицит растворенного кислорода (необходим для водных организмов и самоочищения водоемов) и избыток соединений общего железа, аммонийного азота, соединений никеля и алюминия.



Среди прочих загрязнителей зафиксированы сульфаты, соединения молибдена, ртути, кадмия, мышьяка, натрия, кобальта, свинца, хрома шестивалентного, нефтепродукты, бензпирен, фосфаты, фтоpиды, трудноокисляемые органические вещества, хлоpиды, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), дитиофосфат крезиловый, фенолы, метанол, а также на загрязнения, выявленные по органолептическим показателям».

Справка РИА «Новый День»

Под высоким загрязнением (ВЗ) поверхностных вод понимается превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в 3-5 раз для веществ 1-го и 2-го классов опасности, в 10-50 раз для веществ 3-го и 4-го классов, в 30-50 раз для нефтепродуктов, фенолов, ионов марганца, меди и железа. Также критериями высоких загрязнений является повышение биохимического потребления кислорода до уровня 10-40 мг/л и снижение концентрации растворенного кислорода до 2-3 мг/л;



При экстремально высоких загрязнениях (ЭВЗ) поверхностных вод ПДК превышается в 5 и более раз для веществ 1-го и 2-го классов опасности и в 50 и более раз для веществ 3-го и 4-го классов опасности. Также может наблюдаться снижение содержания растворенного кислорода до значения 2 мг/л и менее или увеличение биохимического потребления кислорода свыше 40 мг /л.



Кроме того, критериями высокого и экстремально высокого загрязнения могут выступать визуальные признаки: покрытие пленкой (нефтяной, масляной или другого происхождения) от 1/4 до 1/3 поверхности водного объекта (для ВЗ) и более 1/3 (для ЭВЗ) при его обозримой площади до 6 кв. км; покрытие пленкой поверхности водного объекта на площади от 1 до 2 кв. км (для ВЗ) и более 2 кв. км (для ЭВЗ) при его обозримой площади более 6 кв. км. Среди других визуальных и органолептических признаков: появление запаха вод интенсивностью более 4 баллов по пятибалльной шкале, массовая гибель моллюсков, раков, лягушек, рыб, других водных организмов и водной растительности.



К 1-му классу опасности относятся такие вещества, как бензпирен, дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), ионы мышьяка и ртути. Ко 2-му классу опасности относятся ионы кадмия, молибдена, свинца, формальдегид. К 3-му классу – ионы меди, никеля, хрома, цинка, лигнин, сульфиды, фенолы, нефтепродукты, фтор и фториды. К 4-му классу – азот аммонийный и нитритный, дитиофосфат крезиловый, ионы алюминия, общего железа, марганца, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), сульфаты, фосфаты, хлоpиды и др.

Челябинск, Софья Артемьева

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