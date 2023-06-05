ФК «Челябинск» закончил первенство России за пределами призовой тройки

Южноуральские футбольные клубы завершили сезон второй лиги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, ФК «Челябинск» финишировал на четвертой строчке турнирной таблицы Первенства России по футболу среди команд второй лиги по итогам сезона 2022/2023, а «Торпедо-Миасс» – на шестой.

В заключительном туре южноуральские команды встретились с представителями тройки призеров. Челябинцы на своем поле принимали «Иртыш», завоевавший серебряные медали турнира, а миассцы сыграли против пермского «Амкара», завершившего сезон на третьем месте. Оба матча завершились с одинаковым счетом – 1:1.

Отметим, что два прошлых сезона ФК «Челябинск» завершал первенство с бронзовыми медалями. Четвертое место челябинцев по итогам 2022-23 годов дает им право начать следующий сезон в «серебряной» зоне дивизиона А реформированной второй лиги. Миасское «Торпедо» будет играть в той же лиге, но в дивизионе Б.

Челябинск, Виктор Елисеев

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