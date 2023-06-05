Жительница пригорода Челябинска, обматерившая учителя, заплатит штраф

Жительница Сосновского района привлечена к административной ответственности за оскорбление учителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района провело проверку после того, как педагог МОУ «Рощинская СОШ» рассказал о причиненных оскорблениях.

Установлено, что в мае текущего года 38-летняя жительница поселка Рощино явилась в образовательное учреждение во время уроков и начала при школьниках оскорблять учителя, в том числе «в неприличной форме».

По результатам проверки в отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении. Мировым судьей судебного участка №3 Сосновского района несдержанной мамаше назначено наказание в виде штрафа в 4 тысячи рублей.

Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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