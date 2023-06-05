В челябинском поселке начали снос зданий под строительство спорного офис-центра

В Челябинске на месте планируемого строительства офис-центра «К&Б» начал снос дома, где продолжают жить люди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Колхозный вновь потребовали вмешательства прокуратуры в ситуацию вокруг строительства на выкупленных представителем застройщика земельных участках семиэтажного офисного центра. Очередное видеообращение челябинцы опубликовали в социальных сетях.

По словам горожан, на одном из участков уже начали снос строений – пока пристроя к одному из зданий. Проблема в том, что дом, пристрой к которому сносят, был выстроен на двух хозяев. Но выкупил застройщик лишь один участок. Второй принадлежит одному из активистов, выступающих категорически против стройки.

При этом дом представляет собой единое здание: сруб посередине разделен стеной. Во второй половине продолжают жить люди. Хозяева этой части опасаются, что когда начнут разбирать вторую половину здания, развалится весь сруб, и они останутся без крыши над головой.

В своем видеообращении жители поселка вновь выступают категорически против строительства, требую провести новые публичные слушания по проекту. А также оценить действия властей города на предмет превышения полномочий, а также на связь с застройщиком.

Напомним, проект строительства был инициирован компанией «Мистраль» (принадлежит бизнесмену Сергею Студенникову, основателю сети «Красное & Белое»). Здание площадью от 9,3 тысячи до 19,9 тысячи квадратных метров высотой в семь этажей планируется построить в границах улиц Чайковского, Развития, Джамбула и Коммунальной. Также проект предполагает оборудование рядом с семиэтажкой парковки. По уверениям застройщика, новая постройка появится на участке, принадлежащем компании.

Подобная перспектива не вызвала восторга у жителей поселка Колхозный. По словам челябинцев, даже если само здание и уложится в оговоренные границы, «пятно застройки» все равно за них выйдет. Например, горожане уверены, что строительный забор может едва ли не полностью перегородить улицу Джамбула. Между тем, именно по ней дети жителей поселка направляются в школу.

Еще одна проблема – коммунальные ресурсы. Новое здание явно увеличит нагрузку на сети. А в поселке и до этого были проблемы с электроснабжением.

Наконец, раскинувшаяся рядом с огородами и частными домами стоянка на 100 с лишним машиномест не вызывает восторга у обитателей поселка.

Проект сначала пытались обсудить на публичных слушаниях в начале апреля. Но тогда проектировщики не успели полностью представить необходимый пакет документов, и инициативу застройщика решили отклонить.

Вторая попытка состоялась 18 мая, вызвав немалый ажиотаж среди челябинцев. Не последнюю роль в привлечении внимания сыграли заявления мэрии о том, что в ходе встречи горожан и представителей застройщика удалось найти компромисс, а также последовавшее за этим опровержение наиболее активными противниками стройки самого факта участия жителей поселка в этой встрече.

Так или иначе, но значительная часть участников публичных слушаний из числа жителей Колхозного и в ходе повторных обсуждений продолжали настаивать на отклонении проекта. Вопросов у них было более чем достаточно. Так, по словам организаторов обсуждений, число мест на парковке решено было уменьшить (первоначально она должна была вмещать 156 автомобилей), перенеся основную их часть на участки, не граничащие с частной застройкой, которые выкупила компания-застройщик. Но горожане так и не добились, о каком количестве автомобилей идет речь.

Как признали организаторы публичных слушаний, это был далеко не единственный вопрос, на который не смогли ответить инициаторы проекта. Именно поэтому публичные слушания решено было признать состоявшимися, а рассмотрение вопроса об утверждении документации по планировке передать комиссии, которой застройщик и должен был представить все непрозвучавшие во время обсуждений ответы. Что, как следует из заключения о результатах публичных слушаний от 29 мая, и было сделано.

В итоге комиссия приняла решение «рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц Чайковского, Коммунальная, Неглинная, Развития в Калининском районе города Челябинска».

Челябинск, Виктор Елисеев

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