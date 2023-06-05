На трех улицах Челябинска введут ограничения движения из-за ремонтных работ

Мэрия Челябинска предупредила горожан о сложностях с проездом по городским улицам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, проезд по целому ряду знаковых дорожных объектов доставит серьезные трудности для жителей областного центра. Об этом рассказал председатель комитета дорожного хозяйства города Николай Кожевников.

«На этой неделе начинаем ремонт знаковых для Челябинска объектов: улица Блюхера от Салтыкова до Кузнецова, улица Новомеханическая от Каслинской до путепровода, улица Братьев Кашириных от Северокрымской до Косарева, – сообщил чиновник. – На этих объектах отремонтируют проезжую часть, тротуары, обновят придорожные газоны и нанесут разметку».

Также начинаются работы по замене дорожного покрытия на развязке по улице Братьев Кашириных от Кирова до Российской с выходом на Труда. По окончанию ремонта также будет нанесена разметка.

«Во время часов-пик мы стараемся минимизировать ограничение движения по ремонтируемым объектам. Но определенные неудобства у челябинцев будут, поэтому прошу автомобилистов отнестись к ним с пониманием и ориентироваться на временные знаки организации дорожного движения», – заявил Николай Кожевников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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