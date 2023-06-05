Движение по мосту над станцией «Челябинск-Главный» ограничили

Движение через путепровод из Ленинского района в центр Челябинска ограничено на пять дней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях с 5 по 10 июня ограничено движение транспорта по крайней правой полосе путепровода «Челябинск-главный» на подъеме с улицы Железнодорожной и спуске к автодороге «Меридиан».

Работы ведет ОАО «МРСК Урала».

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»