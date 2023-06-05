На Южном Урале задержали студента, подозреваемого в поджоге военкомата

17-летнего жителя Аши задержали после поджога военкомата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ночью 4 июня. Молодой человек бросил «коктейль Молотова» в здание военного комиссариата в Аше на улице Советской и убежал.

По горячим следам силовики вышли на 17-летнего жителя Аши. Он учился в одном из колледжей Уфы и сегодня, 5 июня, планировал вернуться в образовательное учреждение. Однако дома его задержали сотрудники ФСБ.

Свои действия южноуралец объяснил «идейными соображениями». В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»