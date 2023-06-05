Идеал в шелку и мухоморы от бессонницы: старейшей аптеке Челябинска исполнилось 120 лет (ФОТО) Или 155

В Челябинске исполнилось 120 лет старейшей действующей аптеке. Сегодня заведение расположено в том же помещении, что и в начале ХХ века.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая аптеке в Челябинске появилась еще в середине XVIII века. Но она скорее была «перевалочным пунктом»: лекарства туда доставлялись из Оренбургской губернской казенной аптеки и распределялись определенным образом.

В 1835 году в городе появилась первая больница, в ней была аптечная комната, но она использовалась как склад, а медикаменты использовались только внутри медучреждения.

Первая «вольная» аптека, снабжающая лекарствами горожан, появилась только в 1868 году – ее открыл провизор Штопф. К концу XIX века в городе было уже 11 аптек, 3 из них – частные.

В это же время в Челябинске объявился 29-летний Яков Плонский. По одним данным он учился на фармацевта в Уфимском университете, по другим – в Казанском. Студенческий статус не помешал ему приобрести аптеку Штопфа, находившуюся на Соборной площади (сейчас на этом месте расположен театр оперы и балета). Так что, по большому счету, старейшей частной аптеке Челябинска исполняется в этом году 155 лет.

Чуть позже Плонский купил участок рядом со своей аптекой на улице Уфимской, а в январе 1899 года получил разрешение на строительство там каменного двухэтажного здания (теперь это дом №141 на улице Кирова).

Аптека открылась в 1903 году и с тех пор не закрывалась.

«Согласно аптекарскому уставу 1868 года в помещениях под аптеку должны были оборудовать рецептурную, лабораторию, комната для приема посетителей, ледник и склад для хранения лекарств», – рассказывает краевед, архивист Галина Кибиткина.

Многие препараты Плонский готовил сам – на основе трав, которые покупал у населения, на специальных складах или ярмарках. Лекарства изготавливались в виде настоек, эмульсий, порошков, лепешек, шариков и так далее. Лечили таким натурпродуктом все болезни.

Например, от бессонницы или при психических проблемах применяли смеси на основе белладонны или мухоморов, при простуде и кашле – на основе ромашки. Более тяжелые болезни лечили пиявками: считалось, что серьезные проблемы со здоровьем вызывает «дурная» кровь. Кстати, пиявки есть в аптеке и сейчас. Но сегодня это просто живой экспонат.

Был у Плонского и авторский «Сбор для долгой жизни». За этот чудо-препарат он подвергся резкой критике со стороны недоброжелателей:

«Мы получили небольшую коробку с печатным этикетом «Аптека Я.Плонского в Челябинске», – писала «Врачебная газета» в номере 45 а 1902 год (орфография и пунктуация оригинала сохранены). – На этикете написано чернилами: «Сбор долгой жизни. 30 коп.". Внутри коробки находится смесь всевозможных кусков корешков, коры и даже смолы. Вес сбора вместе с коробкой – 40 грм. Этот же сбор г. Плонский продает и в более крупной коробке – за 60 коп. Едва ли надо доказывать, что «сбор долгой жизни» разсчитан на легковерие публики, и что аптеки не должны эксплоатировать доверие наивных покупателей. Все это, вероятно, более энергично выскажут фармацевтическия издания, по ознакомлении с настоящей заметкой. Мы же ограничимся нижеследующей фразой из письма лица, приславшего нам этот сбор: «В то время, пока действуют подобные гешефтмахеры, город 3 года ждал разрешения открыть свою аптеку. Теперь получено разрешение открыть аптеку при больнице, но аптека при больнице была (на краю города), а городская дума хотела открыть аптеку в городе для продажи лекарств жителям». Очевидно, для челябинских жителей аптечный вопрос – больной вопрос, а г. Плонский тем временем очевидно делает своим «сбором» хорошие «сборы» с публики».

Действительно ли Плонский брал дорого за свои снадобья, сейчас судить трудно. Но известно, что осьмушка чая (56 граммов в пачке) стоили тогда в Челябинске 18 копеек, а десяток яиц – 2 рубля.

Как бы то ни было, заведение Плонского пользовалось популярностью у горожан. Особенно у дам, ведь в аптечном магазине, расположенном в том же здании, что и аптека, можно было купить помаду, пудру (популярностью пользовался, например, «Букет моей бабушки»), краску для волос, карандаши для бровей, различные притирки и даже духи. Местные дамы предпочитали французские «Идеал в шелку». А мужчины брали одеколон «Одуванчик» и «Свежее сено».

«Парфюмерию у Плонского сами не делали – это сложно и дорого, – говорит Галина Кибиткина. – Продавали привозное. Но ассортимент был весьма разнообразный».

Помимо различной парфюмерии в аптечном магазине можно было приобрести товары для ухода за больными, грелки, судна. Продукты для малышей – молоко, фруктовые воды (которые разливались в Челябинске), товары Nestlé.

А еще в продаже были яды и прочие опасные вещества. Просто так их не давали, требовалось заполнить прошение. Так, охотники просили препараты для травли волков, художники – для приготовления красок. Было чем «поживиться» и фотографам.

Когда началась гражданская война, старший сын Якова Плонского Соломон в чине штаб-капитана примкнул к карательному отряду Каппеля. В конце июля 1919 года, когда к Челябинску подходила Красная армия, Соломон вернулся и увез из города всю семью.

Но в Ново-Николаевске (сейчас Новосибирск) семья распалась: Соломон вместе с матерью уехал в Харбин, а Яков Плонский с младшим сыном – в Томск, где в возрасте 56 лет поступил в университет на медицинский факультет.

А потом Плонский написал прошение властям разрешить ему работать в его бывшей челябинской аптеке. Шансов у него было ноль, потому что декрет о национализации запрещал брать на работу бывших владельцев. Но… Плонского взяли. И не просто провизором, а заведующим.

В Челябинске в то время царили разруха и голод, лекарств не было. А Плонский сам разрабатывал рецептуру и делал препараты. Да и горожане его помнили и просили вернуть. И Челябинский губернский отдел здравоохранения принял решение в пользу Плонского.

«До 1930 года он работал заведующим аптекой и, говорят, вел себя по отношению к советской власти очень лояльно, – рассказывает Галина Кибиткина. – Даже если посетители возмущались, он старался такие высказывания пресекать, и никаких претензий к нему не было. Умер Плонский 18 декабря 1933 года. В «Челябинском рабочем» тогда разместили некролог о его смерти и сообщили время прощания».

Исторические интерьеры аптеки Плонского в доме №141 на улице Кирова восстановили в 2009 году.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Ульяна Белкина

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