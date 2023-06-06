6 июня ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Лекция научного руководителя НЦФМ академика РАН Александра Сергеева для студентов и аспирантов вузов Челябинска «Национальный центр физики и математики: фундаментальная наука и обеспечение технологического суверенитета и безопасности России» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)