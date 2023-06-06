6 июня ожидаются следующие события – Челябинск

06.06.2023, вторник
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10:00 Челябинск – Сказочный вернисаж «Магический мир пушкинских строк» в рамках праздника «Живое слово России», посвященного Пушкинскому дню России и Дню русского языка (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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11:00 Челябинск – Торжественный прием лучших учащихся профессиональных образовательных организаций «Ступень к успеху – 2022» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж)
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13:00 Челябинск – Культурная акция «Пушкинский кроссворд» в рамках праздника «Живое слово России», посвященного Пушкинскому дню России и Дню русского языка (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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13:40 Челябинск – Культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках» в рамках праздника «Живое слово России», посвященного Пушкинскому дню России и Дню русского языка (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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14:00 Челябинск – Лекция научного руководителя НЦФМ академика РАН Александра Сергеева для студентов и аспирантов вузов Челябинска «Национальный центр физики и математики: фундаментальная наука и обеспечение технологического суверенитета и безопасности России» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)
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14:20 Челябинск – Литературно-музыкальный вернисаж «Пушкин с нами» в рамках праздника «Живое слово России», посвященного Пушкинскому дню России и Дню русского языка (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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18:00 Челябинск – Отчетный концерт образцового коллектива театра-танца «Выкрутасы» (Детская школа искусств №3, ул. Горького, 10А)
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18:00 Челябинск – Отчетный концерт танцевальной школы «Вероника» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)
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18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «С именем Пушкина» по памятным местам Челябинска, названным в честь поэта (встреча на крыльце у центрального входа академического театра драмы им. Н. Орлова, пл. Революции, 6)
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