Города Южного Урала затянуло дымом лесных пожаров

Пожары в лесах Челябинской и Свердловской областей провоцируют смог в городах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, утром сегодня, 6 июня, в столице Южного Урала и некоторых городах региона ощущается запах гари. Это связано с пожарами как в Челябинской, так и в соседней Свердловской области. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка.

«По информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха, фиксируются незначительные колебания фона по формальдегиду и взвешенным веществам – на 0,1-0,2 ПДК, что также характерно при горении зеленых насаждений», – уточнили чиновники.

По данным Челябинского гидрометцентра, в столице Южного Урала до 12 часов сего дня действует режим неблагоприятных метеоусловий. Промышленные предприятия города выполняют мероприятия, направленные на снижение негативного влияния на атмосферный воздух. Усилен контроль за работой газоочистного оборудования.

Администрация города увеличила интенсивность полива улиц.

«Министерством экологии Челябинской области ведется круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями. Контрольно-надзорными органами усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области», – заверили представители минэкологии региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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