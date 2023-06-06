Высокопрочную сталь уральских металлургов представят на крупных специализированных форумах

ММК представляет стали MAGSTRONG на выставках в Москве и Новокузнецке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в эти дни ММК представляет линейку высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых компанией под маркой MAGSTRONG, сразу на двух крупных выставочных площадках, открывающихся 6 июня – XXXI Международной специализированной выставке технологий горных разработок – «Уголь России и Майнинг 2023» в Новокузнецке и 8-й Международной специализированной выставке «Металлоконструкции'2023» в Москве.

Импортозамещающие стали MAGSTRONG используются для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт, а также других видов высокотехнологичной продукции.

Стали MAGSTRONG уже нашли широкое применение в крупнейших российских добывающих холдингах и среди производителей машин и оборудования. Их применение позволяет существенно снизить вес изделий и дает значительный экономический эффект.

Использование данной продукции позволяет не только улучшить качественные характеристики, но и снизить влияние на экологию: в результате замены рядовых марок стали на всей стадии жизненного цикла продукции выбросы парниковых газов в среднем уменьшаются на 30%.

«Уголь России и Майнинг», главное ежегодное отраслевое событие, посвященное технологиям горных разработок и объединяющее все отрасли горнорудной промышленности, проходит с 6 по 9 июня 2023 в новокузнецком выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка».

На стенде Магнитки помимо специалистов ПАО «ММК» представлены несколько обществ Группы компаний ММК. Угледобывающий сегмент – ООО «ММК-УГОЛЬ» познакомит посетителей выставки с угольным моноконцентратом марки Ж, применяемым в металлургической промышленности и обладающим уникальными качественными характеристиками.

ООО «Механоремонтный комплекс» представит свои возможности по переработке металлопроката из высокопрочных сталей MAGSTRONG, а ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» – свою сварочною проволоку из легированных марок стали под брендом MagWire, предназначенную для сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности.

8-я Международная специализированная выставка «Металлоконструкции'2023» проходит в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 6 по 8 июня. В числе мероприятий деловой программы форума металлостроителей – 3-я Общероссийская конференция «Качественный крепеж – надежность машин и металлоконструкций», на которой планируется выступление представителя ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Еще одна конференция в рамках деловой программы выставки – «Электронная коммерция на рынке металлов». На ней представитель Торгового дома ММК расскажет о развитии маркетплейса компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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