Падение школьника с недостроенной горки в Челябинске закончилось уголовным делом

В Челябинске по факту ЧП в Саду Победы возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, уголовное дело было возбуждено по итогом проведенной надзорным ведомством проверки публикаций в СМИ.

Сам инцидент произошел около 18 часов 14 мая текущего года в Саду Победы.

10-летний мальчик скатился с недостроенной горки и серьезно пострадал: в больнице у школьника диагностировали перелом ноги со смещением. Ребенку пришлось делать операцию.

При этом в момент произошедшего доступ к детской площадке с недостроем был свободным, а надлежащее ограждение строящегося объекта обеспечено не было.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

️По результатам рассмотрения материалов следственным отделом СКР по Тракторозаводскому району Челябинска возбудили уголовное дело по признакам выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Расследование уголовного дела поставлено в прокуратуре района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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