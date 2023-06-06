Южноуральцам, отставшим от поезда к морю, возместили моральный ущерб

Семьи жителей Челябинской области, отставших от поезда в Анапу, смогла вернуть деньги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, надзорному ведомству удалось защитить права трех семей из Челябинской области.

В июле 2022 года южноуральцы с несовершеннолетними детьми следовали пассажирским поездом сообщением Челябинск – Анапа и отстали от него по вине перевозчика.

Фактическая стоянка поезда на промежуточной станции составила 51 минуту, вместо ранее установленного времени – 1 часа 36 минут.

Причем предупредить пассажиров о сокращении времени стоянки почти вдвое не удосужились. В итоге южноуральцы вынуждены были остаться на станции.

Челябинский транспортный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями к АО «Федеральная пассажирская компания» о взыскании убытков, понесенных в связи с некачественными оказанием услуг перевозки и компенсации морального вреда.

Требования прокурора удовлетворены, в пользу пассажиров взысканы в общей сложности более 40 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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