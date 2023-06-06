Одной из основных магистралей Челябинска грозит коллапс

По Свердловскому проспекту в Челябинске до конца августа частично ограничат движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, компания ️«УСТЭК-Челябинск» приступает к реконструкции участка тепломагистрали протяженностью 580 метров. Работы пройдут на одной из ведущих и, вместе с тем, одной из наиболее проблемных с точки зрения автомобилистов улиц областного центра – Свердловском проспекте.

«До конца лета движение транспорта будет ограничено по Свердловскому проспекту от улицы Калинина до Работниц», – предупредили городские власти.

Подготовительные работы начнутся с 10 июня, земляные работы – с 13 июня. Завершить ремонт и восстановить дорожное покрытие планируется до конца августа. В указанное время проезд автомобилей на данном участке дороги будет организован по двум полосам (по одной в каждом направлении – в сторону центра и обратно).

Чтобы минимизировать жителям временные неудобства, связанные с частичным ограничением движения транспорта на одной из центральных улиц города, а также на прилегающих к ней дорогах, работы по строительству тепловых сетей будут поделены на несколько этапов.

1-3 этапы – на участке от дома №33 до дома № 41 по Свердловскому проспекту.

4 этап – на участке в районе домов №30А (Объединенный государственный архив Челябинской области) и №41 по Свердловскому проспекту (Челябинская областная библиотека для молодежи).

О схеме движения автомобильного и общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

«Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтных работ, заранее предусмотреть изменение своего маршрута и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок», – заявили представители мэрии.

Внимание горожан обращают на то, что все работы по Свердловскому проспекту проводятся открытым способом на проезжей части дороги. Теплоэнергетики рекомендуют автомобилистам придерживаться скоростного режима, обращать внимание на выставленные на дороге ограждения, предупреждающие знаки.

О возможных повреждениях на тепловых сетях, отсутствии ограждений на ремонтных участках можно сообщить по телефону +7 (351) 246-40-00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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