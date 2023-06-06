В южноуральском лесу разрастается «озеро» из нечистот

Лес у уральской деревни медленно превращается в выгребную яму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, кадры, на которых видно, как ассенизатор заезжает в лес, чтобы, вероятно, слить нечистоты прямо на опушку, прислали общественникам жители деревни Ильино Красноармейского района. По словам южноуральцев, фекалии здесь выливают уже несколько лет.

«Отходов накопилось целое озеро! Запах стоит – сами понимаете какой, – рассказали активисты. – И это фекальное озеро здесь не единственное. Чуть подальше от него наполняется еще один такой же «водоем».

По закону сливать жидкие бытовые отходы можно только в системы очистных сооружений, напоминают общественники. Нарушители прекрасно об этом знают, поэтому, опасаясь наказания, перед заездом в лес снимают с машины госномера.

«Мы обратились в природоохранные надзорные органы с целью установления нарушителей, прекращения преступных действий и рекультивации территории. А также в ГИБДД – провести рейд по ассенизаторским машинам в районе и проверить документы на груз», – рассказали представители общественной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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