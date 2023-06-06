Обрабатывающие производства вытягивают промышленность Южного Урала наверх

В Челябинской области продолжает расти индекс промышленного производства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за январь-апрель 2023 года объемы выпуска промышленных предприятий в регионе увеличились на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост индекса промышленного производства (ИПП) обеспечили, в первую очередь, обрабатывающие предприятия, прибавившие 10%. Другие сферы прибыли ощутимо меньше. Так, добывающая промышленность увеличила объемы всего на 0,8%. Отрасль обеспечения электроэнергией, газом и паром прибавила и того меньше – лишь 0,2%. Между тем, именно эти сферы производства обеспечили общий рост ИПП.

Стоит отметить, что столь высокие темпы прироста производства в 2023 году регион еще не показывал: в январе увеличение составило 7,1%, в январе-феврале – 5,4%, в январе-марте – 7,3%.

П️ри этом промышленность Южного Урала имеет более высокие темпы роста ИПП (+7,9%) в сравнении со средними темпами по России (+0,6%) и УрФО (+0,3%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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