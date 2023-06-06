В Челябинске отменили приговор по делу о взрыве в ковидном госпитале

Апелляция отменила приговор замглавврача ГКБ №2 по делу о взрыве кислородной станции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отменил приговор суда первой инстанции заместителю главного врача по административно-хозяйственным вопросам ГКБ №2 Виктору Вяткину.

Напомним, в сентябре прошлого года Центральный районный суд Челябинска признал Виктора Вяткина виновным в халатности, приведшей к взрыву на территории лечебного учреждения и повлекшей причинение особо крупного ущерба.

Взрыв произошел днем 31 октября 2020 года. Взрывной волной выбило окна не только больницы, но и соседних зданий. В расположенном рядом многоэтажном жилом доме выгорело несколько квартир.

В то время ГКБ была одной из ковидных баз. В момент ЧП в больнице 5 пациентам проводились реанимационные мероприятия. Их спасти не удалось (сначала в региональном минздраве утверждали, что все пятеро умерли до взрыва, потом уточнили – перед ЧП произошла клиническая смерть, а в момент взрыва врачи еще пытались вернуть их к жизни).

В ходе расследования Ростехнадзора было установлено, что «причиной пожара и последующего взрыва кислородного оборудования послужило возгорание горючих материалов во внутреннем помещении от теплового проявления электрического тока, возникшего вследствие аварийного режима работы электросети и нештатного электрооборудования, применявшегося для подогрева газификаторов с целью увеличения их производительности».

Кроме того, в учреждении отсутствовала проектная документация на монтаж кислородной станции, не соблюдались требования изготовителя оборудования, указанные в руководстве по эксплуатации. Также персонал не прошел аттестацию на осуществление производственного контроля, исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, проверку знаний в объеме производственных инструкций и не имел надлежащего допуска к работе.

Заместителю главврача по административно-хозяйственным вопросам Виктору Вяткину предъявили обвинение в халатности. Ущерб в рамках расследования оценили почти в 20 миллионов рублей.

Однако челябинец настаивал на своей невиновности на протяжении всего расследования. Не изменил он свою позицию и в ходе судебного процесса, начавшегося в ноябре 2021 года. Замглавврача признал, что ковидную базу на площадях больницы открывали, зная, что требованиям она не соответствует. Но первостепенной задачей было спасти жизни людей, поступавших к ним десятками в сутки.

Первую волну пандемии больница выдержала. Однако, когда нахлынула вторая волна, нагрузки возросли. При этом региональный минздрав торопил, настаивая на ускоренном развертывании закрывшейся со спадом первой волны пандемии ковидной базы.

Но в итоге на скамье подсудимых оказались не те, кто требовал как можно скорее развернуть базу, а заместитель главного врача, который выполнял требования вышестоящего начальства. Прокуратура потребовала приговорить мужчину к году и 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка в пользу государства, а также удовлетворить заявленные гражданские иски на общую сумму 19 миллионов 144 тысячи рублей.

Центральный районный суд признал челябинца виновным, приговорив к штрафу в 400 тысяч рублей без рассрочки и лишению права занимать должности, связанные с осуществлением функций организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на два года.

Приговор не устроил ни ту, ни другую стороны. Защита Вяткина подала апелляцию, продолжая настаивать на оправдании своего подзащитного «ввиду совершения преступления в силу крайней необходимости». Прокуратура – требовала отменить приговор из-за его чрезмерной мягкости.

В итоге областной суд решил отменить приговор и вернуть дело прокурору.

Челябинск, Виктор Елисеев

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