Торфяной пожар в Челябинской области охватил почти 200 гектаров. Огонь бушует почти неделю

С огнем в Аргаяшском районе не могут справиться почти неделю.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, продолжаются работы по локализации торфяного пожара в Аргаяшкском районе.
На сегодняшний день площадь пожара составила 198 гектаров.
В тушении задействовано 86 человек и 18 единиц техники.
«Преимущественно огонь распространяется в восточном направлении, горит болото, – рассказали представители ведомства. – Тушение осложняется болотистой местностью, создание минполос производится вручную».
Напомним, возгорание началось утром 1 июня. Причиной пожара стало нарушение местными жителями правил пожарной безопасности в лесу.
Угрозы населенным пунктам нет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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