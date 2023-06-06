Торфяной пожар в Челябинской области охватил почти 200 гектаров. Огонь бушует почти неделю

С огнем в Аргаяшском районе не могут справиться почти неделю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, продолжаются работы по локализации торфяного пожара в Аргаяшкском районе.

На сегодняшний день площадь пожара составила 198 гектаров.

В тушении задействовано 86 человек и 18 единиц техники.

«Преимущественно огонь распространяется в восточном направлении, горит болото, – рассказали представители ведомства. – Тушение осложняется болотистой местностью, создание минполос производится вручную».

Напомним, возгорание началось утром 1 июня. Причиной пожара стало нарушение местными жителями правил пожарной безопасности в лесу.

Угрозы населенным пунктам нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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