На складах южноуральских бизнесменов нашли тысячу бутылок ядовитого сидра

В Челябинской области у семи предпринимателей изъяли опасное спиртное.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Южном Урале в ходе совместных рейдов полиции и чиновников министерства сельского хозяйства региона были обнаружены несколько партий опасного сидра. Об этом заявили представители регионального ведомства.

По информации минсельхоза, на складах шести индивидуальных предпринимателей и одной фирмы было выявлено около тысячи бутылок слабоалкогольного напитка «Мистер Сидр». Опасную продукцию изъяли.

Напомним, в Ульяновской области 51 человек отравился сидром, среди них двое несовершеннолетних и одна беременная женщина. 16 пострадавших скончались. В Нижегородской области погибли 2 человека, еще 2 умерли в Самарской области. В критическом состоянии находятся двое жителей Удмуртии.

По предварительной информации, причиной массового отравления стало содержание в сидре этиленгликоля. Это вещество используется для производства тормозной жидкости и антифриза. В чистом виде этиленгликоль не имеет цвета и запаха, но даже в малых дозах он вызывает ухудшение самочувствия, вплоть до летального исхода.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

Аналогичное поручение губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал министерству сельского хозяйства региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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