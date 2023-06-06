На Южном Урале холодает: после затянувшейся изнуряющей жары, когда столбики термометров добирались до +35 градусов Цельсия, синоптики общаются более привычные для июня температуры.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, уже 7 июня днем в различных частях области воздух прогреется до +16 – +21. И только на юге возможно +26.
В четверг и пятницу будет чуть теплее, но не выше +24. Согласно предварительным прогнозам, такая погода может продержаться до конца месяца.
Челябинск, Софья Артемьева
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