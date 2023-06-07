7 июня ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Презентация детского короткометражного фильма «Каникулы на Южном Урале» производства детского волонтерского движения «Мировые песни (мир авторской песни)» и брифинг, посвященный проведению 47 Всероссийского Ильменского фестиваля (исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183, вход со стороны Ледовой арены «Уральская молния»)