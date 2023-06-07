7 июня ожидаются следующие события – Челябинск

07.06.2023, среда
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09:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная вопросам детской безопасности в летний период (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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12:00 Челябинск – Научно-практический семинар «Квантовые технологии» под руководством научного руководителя Центра квантовых технологий МГУ имени М.В. Ломоносова Сергея Кулика (ЮУрГУ, корпус СИГМА, пр. Ленина, 78в)
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13:00 Челябинск – Презентация детского короткометражного фильма «Каникулы на Южном Урале» производства детского волонтерского движения «Мировые песни (мир авторской песни)» и брифинг, посвященный проведению 47 Всероссийского Ильменского фестиваля (исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183, вход со стороны Ледовой арены «Уральская молния»)
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13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная Дню социального работника (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Арт-фестиваль восточной культуры (ЧелГУ, 11 корпус, ул. Ворошилова, 4а)
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15:00 Челябинск – День открытых дверей ЮУТПП, приуроченный к празднованию Дня российского предпринимателя (отель «Radisson Blu», ул. Труда, 179, зал Galaxy III)
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16:00 Челябинск – Вебинар от организаторов конкурса на арт-объект Первостроителям Челябинска (компания «Южуралстройсервис», ул. Гагарина, 51, третий этаж, конференц-зал)
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