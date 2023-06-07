В Челябинской области зафиксировали больше 500 пожаров

За месяц с небольшим на Южном Урале сгорело больше 9 тысяч гектаров леса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, только за сутки, 6 июня, на территории лесного фонда региона ликвидировано 16 пожаров.

Общая площадь составила 164,3 гектара. В тушении было задействовано 276 человек и 96 единиц техники.

С начала сезона ликвидировано 528 лесных пожаров на площади 9 тысяч 120,14 гектара.

Основной причиной возгораний остается человеческий фактор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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