Южноуральцам полюбились Артемы и Софии

Чиновники рассказали о самых популярных именах новорожденных мая в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области, чаще всего новорожденных мальчиков в мае текущего года называли Артем. Таких записей специалисты отделов ЗАГС сделали 64.

Самым популярным женским именем стало София. Его дали 62 девочкам.

Кроме того, в топ-5 мужских имен вошли Михаил (54 ребенка), Матвей (52), Александр (44) и Марк (39).

Среди девочек на втором месте оказались Евы (45). Далее в пятерке следуют Виктория (42), Анна (41) и Василиса (40).

Челябинск, Виктор Елисеев

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