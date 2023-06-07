Челябинский марафон впервые выйдет в центр города

Забег, приуроченный к Дню Челябинска, впервые решено провести по центральным улицам города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», маршрут Шестнадцатого Челябинского марафона претерпел существенные изменения. Об этом его организаторы сообщили на странице спортивного мероприятия в социальных сетях.

Состязания пройдут 10 сентября 2023 года. Ожидается, что в них примут участие порядка пяти тысяч спортсменов и любителей бега. Участники смогут преодолеть одну из пяти дистанций – от 1 до 42 километров, проходящие через самый центр Челябинска.

«Новый маршрут начинается на площади Революции и проходит по проспекту Ленина, затем через Челябинский городской бор и обратно. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт для участников, трасса будет полностью закрыта для движения транспорта. Помимо этого, на дороге будут размещены указатели, указывающие пройденную дистанцию и направление движения, что поможет участникам ориентироваться», – рассказали в оргкомитете.

Отметим, что ранее главное спортивное мероприятие, приуроченное к Дню города, проходило в районе улицы Лесопарковой и Челябинского городского бора.

Традиционные беговые состязания начали проходить в Челябинске в конце 20-х годов прошлого века. Долгое время это была эстафета на приз газеты «Челябинский рабочий», завершавшая спортивный сезон. В 1980-90-е годы маршрут ее проходил как раз по проспекту Ленина. В начале 2000-х годов приуроченные уже тогда к Дню Челябинска спортивные соревнования решили преобразовать в Челябинский марафон и увести на окраины, чтобы не нервировать и без того измученных дорожными пробками автомобилистов.

В нынешнем году марафон впервые пройдет по центру города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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