Председатель заксобрания Челябинской области подал в отставку

Спикер парламента Южного Урала уходит в правительство региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев покидает пост, не проработав на нем и двух лет. Об этом сообщили в аппарате регионального парламента.

«Александр Лазарев принял решение о досрочном сложении полномочий председателя и депутата Законодательного собрания области в связи с переходом на другую работу», – пишет телеграм-канал «Парламентской недели», издания южноуральского парламента.

Заявление о досрочном прекращении полномочий будет рассмотрено на ближайшем заседании представительного органа.

В пресс-службе правительства Челябинской области уточнили, что глава региона предложил спикеру заксобрания занять должность заместителя губернатора.

«Планируется, что в новом качестве Александр Лазарев сосредоточится на взаимодействии с новыми регионами России, будет курировать восстановительные работы в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой и обеспечение иной гуманитарной помощи Донбассу», – рассказали чиновники.

49-летний Александр Лазарев в 2015-2020 годах был мэром Южноуральска. В сентябре 2020 года избран в состав Законодательного собрания Челябинской области. В октябре того же года занял пост первого заместителя председателя регионального парламента. В ноябре 2021 года сменил на посту спикера одного из «динозавров» региональной политики Владимира Мякуша.

Челябинск, Виктор Елисеев

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