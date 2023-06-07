В Копейске «Нива» вылетела с дороги в пруд у дороги. Водитель не выбрался

На проблемном участке между поселками в Копейске очередное авто улетело в водоем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла вечером вторника, 6 июня.

По информации ГИБДД Копейска, в 18:00 на автодороге между расположенными на территории округа поселками Бажово и Старокамышинск 62-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с легковым авто «Сузуки» 49-летней автоледи.

После удара «Шевроле Нива» вылетел с дороги в подступающий почти вплотную к магистрали водоем. В результате ДТП водитель «Сузуки» госпитализирована, ее 62-летний пассажир не пострадал. Водитель «Шевроле Нива» выбраться из пруда не смог. Автомобиль с его телом внутри достали с глубины в 4 метра. Машина находилась в трех метрах от берега.

Это не первая трагедия на данном участке автодороги. Так, в прошлом году здесь же с магистрали вылетела другая легковушка. Ехавшие в ней супруги также не смогли выбраться из машины и погибли.

По словам местных жителей, водоем начал разрастаться после того, как прекратила работу шахта. Ранее здесь была болотистая местность, но после начала угледобычи воду откачивали. Теперь «болото» вновь возвращается, угрожая подтоплением дороге, соединяющей копейские поселки Старокамышинск и Бажово. Не способствуют снижению напряженности и сами автомобилисты, зачастую пренебрегающие своей безопасностью: изобилующий поворотами участок многие преодолевают, не снижая привычной скорости, а некоторые пытаются проскочить его, разгоняясь до 100 километров в час. Так что ДТП здесь не редкость.

Наконец, после многочисленных жалоб копейчан, опасающихся, что магистраль может рано или поздно попросту провалится в водоем городские власти озаботились решением проблемы.

По информации пресс-службы мэрии Копейска, в этом году начали разработку единого проекта водопонижения округа. Заключен муниципальный контракт. Во второй половине мая проведены выездные мероприятия, обследованы проблемные участки на территории города.

«Акцент сделан на территории между поселками Бажова и Старокамышинском, где имеет место потенциальное подтопление автомобильной дороги. Собраны исходные данные, сейчас проектировщики разрабатывают с использованием специального программного обеспечения модель водопонижения», – рассказали представители мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»