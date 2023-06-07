Педагога детского сада в пригороде Челябинска наказали после побега воспитанника в соседний поселок

Воспитатель детсада в Сосновском районе привлечена к ответственности за самовольный уход воспитанника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района провело проверку после того, как шестилетний воспитанник детского сада ушел без разрешения с территории учреждения, расположенного в поселке Рощино.

В ходе расследования установили, что в мае текущего года мальчик ушел во время обеда за пределы территории дошкольной организации, прошел через лес и вышел в поселок Есаульский, где до вечера гулял на улице с другими детьми.

На незнакомого ребенка обратил внимание местный житель. Он и передал его полиции через несколько часов после самовольной отлучки мальчика.

Прокурор Сосновского района внес заведующей дошкольным учреждением представление об устранении нарушений законодательства об образовании, по результатам которого воспитатель детского сада привлечена к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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