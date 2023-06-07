Прокуратура требует полмиллиона рублей за штырь, проткнувший спину восьмилетнему челябинцу на детской площадке

С компании, отвечающей за содержание детской площадки в Челябинске, требуют компенсации ущерба.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска провело проверку информации о получении травмы несовершеннолетним на детской площадке.

Установлено, что 2 мая текущего года 8-летний мальчик упал с горки на металлический штырь и получил травму спины на игровой площадке, расположенной в сквере «Байкальский» недалеко от дома №80а по улице Шоссе Металлургов.

Проверка показала, что на площадке после спила одной из опор остался торчать металлический штырь. При этом меры к ограждению и последующему устранению элемента, представляющего опасность для жизни и здоровья детей, ответственная за содержание и эксплуатацию детской площадки организация не приняла.

Прокурор внес директору компании представление с требованием о привлечении виновных лиц к ответственности.

Кроме того, в Металлургический районный суд Челябинска в интересах школьника предъявлено иск к коммунальному предприятию о взыскании 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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