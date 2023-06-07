На Южном Урале на седьмой день локализовали крупный торфяной пожар

В Челябинской области пожарным удалось локализовать крупное возгорание.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, локализован торфяной пожар в Аргаяшском районе.
Напомним, пожар начался в первой половине дня 1 июня. Общая площадь возгорания составила 293 гектара. Ежедневно на тушении работали от 90 до 106 человек и 15-25 единиц техники. Тушение осложнялось болотистой местностью и сильной ветровой нагрузкой.
За эти дни проложено 50 километров минеральных полос шириной до 1,5 метров. Населенные пункты не пострадали.
В настоящий момент поводится дотушивание сложных участков внутри локализованного пожара.
Челябинск, Виктор Елисеев
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