На Южном Урале на седьмой день локализовали крупный торфяной пожар

В Челябинской области пожарным удалось локализовать крупное возгорание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, локализован торфяной пожар в Аргаяшском районе.

Напомним, пожар начался в первой половине дня 1 июня. Общая площадь возгорания составила 293 гектара. Ежедневно на тушении работали от 90 до 106 человек и 15-25 единиц техники. Тушение осложнялось болотистой местностью и сильной ветровой нагрузкой.

За эти дни проложено 50 километров минеральных полос шириной до 1,5 метров. Населенные пункты не пострадали.

В настоящий момент поводится дотушивание сложных участков внутри локализованного пожара.

Челябинск, Виктор Елисеев

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