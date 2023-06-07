Четыре трамвайных маршрута в Челябинске изменят движение на два дня

В Металлургическом районе Челябинска маршруты трамваев изменятся.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», трамваи №3, №14, №18, №20 временно изменят маршруты.

«8 и 9 июня с 10 до 14 часов закрывается движение трамваев на участке от Доменной до ЦХП, – объяснили представители учреждения. – Проводим обрезку деревьев для исключения обрывов контактной сети трамваев».

На время ограничения трамваи маршрута №3 направят от остановки «Завод имени Колющенко» до Коксохим.

Трамвай №14 будет следовать по маршруту «Улица Чичерина – Коксохим», №18 – от Чистопольской до Коксохима. Наконец, маршрут №20 от трамвайного депо №1 направят также до Коксохима.

Для поездок до ЧМК можно будет воспользоваться автобусами №15, №31, №71, а также троллейбусами №7 и №14.

Челябинск, Виктор Елисеев

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