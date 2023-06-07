СКР начал проверку сообщений о загрязнении реки Миасс в Челябинске

В Челябинской области проводится проверка информации из социальных сетей о загрязнении реки Миасс.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в социальных сетях размещена информация о загрязнении реки Миасс на территории областного центра твердыми отходами.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что после прошедшего в Челябинске дождя грязь и мусор с городских дорог через ливневую канализацию хлынули в водную артерию.

«По данному факту следственными органами организована и проводится доследственная проверка», – заявили в силовом ведомстве.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит надзор за чистотой водного объекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»