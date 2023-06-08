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Четверг, 8 июня 2023, 06:33 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

8 июня ожидаются следующие события – Челябинск

08.06.2023, четверг

  • 10:00 Челябинск – Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

  • 10:30 Челябинск – Открытие специализированной выставки «Экология-2023: общество, инновации, решения» в рамках Второго экологического водного форума Южного Урала (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)

  • 11:00 Челябинск – Открытие Второго экологического водного форума Южного Урала (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)

  • 12:00 Челябинск – Конференция «Недвижимость Челябинской агломерации: ставка на ипотеку» (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26А)

  • 12:30 Челябинск – Работа тематических площадок в рамках Второго экологического водного форума Южного Урала (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)

  • 13:30 Челябинск – Публичные слушания по градостроительным вопросам (Дом архитектора, пр. Ленина, 41а)

  • 14:40 Челябинск – Заключение соглашений о сотрудничестве и обмене опытом в рамках Второго экологического водного форума Южного Урала (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, третий этаж, холл)

  • 15:00 Челябинск – Пленарное заседание Второго экологического водного форума Южного Урала (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, актовый зал)

  • 15:00 Челябинск – Танцевальный вечер (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, беседка рядом с поляной сказок)

  • 18:00 Челябинск – Встреча с Львом Гутовским в рамках недели современного искусства ЧелГУ (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. Е. Александрова, пл. Революции, 1)

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