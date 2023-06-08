8 июня ожидаются следующие события – Челябинск

08.06.2023, четверг
-
10:00 Челябинск – Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
-
10:30 Челябинск – Открытие специализированной выставки «Экология-2023: общество, инновации, решения» в рамках Второго экологического водного форума Южного Урала (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)
-
11:00 Челябинск – Открытие Второго экологического водного форума Южного Урала (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)
-
12:00 Челябинск – Конференция «Недвижимость Челябинской агломерации: ставка на ипотеку» (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26А)
-
12:30 Челябинск – Работа тематических площадок в рамках Второго экологического водного форума Южного Урала (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)
-
13:30 Челябинск – Публичные слушания по градостроительным вопросам (Дом архитектора, пр. Ленина, 41а)
-
14:40 Челябинск – Заключение соглашений о сотрудничестве и обмене опытом в рамках Второго экологического водного форума Южного Урала (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, третий этаж, холл)
-
15:00 Челябинск – Пленарное заседание Второго экологического водного форума Южного Урала (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, актовый зал)
-
15:00 Челябинск – Танцевальный вечер (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, беседка рядом с поляной сказок)
-
18:00 Челябинск – Встреча с Львом Гутовским в рамках недели современного искусства ЧелГУ (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. Е. Александрова, пл. Революции, 1)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube