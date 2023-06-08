На Южном Урале растет нехватка рабочих специалистов

В Челябинской области рабочие специальности продолжают лидировать по востребованности у работодателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, мониторинг соотношений количества вакансий к количеству состоящих на учете безработных, имеющих такую же специальность, показал возросший в 2023 году интерес работодателей как к рабочим профессиям, так и к профессиям служащих.

Так, по итогам 5 месяцев текущего года наиболее дефицитной оказалась специальность арматурщика (коэффициент востребованности 841). Далее следует рабочий зеленого производства (203). А вот на третьем месте оказался участковый врач-терапевт (130). Стоит отметить, что нехватка медиков остается одной из многолетних тенденций в регионе.

Еще одна дефицитная профессия среди служащих – врач-педиатр (коэффициент востребованности 73). Выросла необходимость в инженерах по подготовке производства (81) и инженерах-программистах (73.

Далее в числе наиболее востребованных специальностей идут оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок (69), вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров (64), обработчик птицы (56) и инженер по надзору за строительством (55).

Профессии бухгалтера (1,0), юриста (0,5), экономиста (0,4) продолжают оставаться низко востребованными.

«Резкий рост спроса на рабочие специальности вызван ускорением темпов строительства, а также промышленного производства в результате решения задач по импортозамещению и выполнению существенно возросшего объема гособоронзаказа», – отмечают в контрольно-счетной палате региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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