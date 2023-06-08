В Челябинской агломерации запустят новый пригородный маршрут

Маршрут по регулируемому тарифу соединит Челябинск и поселки Сосновского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобус №150 «Нагорный – Челябинск (Северные ворота)" приступит к работе на следующей неделе.

«С 12 июня запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать через: Солнечный, Полянный, Большое Баландино, Шигаево, Долгодеревенское», – уточнили в учреждении.

Предоставлено ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»

Маршрут №150 заменит действовавший ранее маршрут №192. Последний работал по нерегулируемому тарифу, однако перевозчик (ООО «Кременкульское пассажирское АТП») отказался от его обслуживания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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