Маршрутка, полная пассажиров, столкнулась с фурой на М-5 в Челябинской области

Грузовик врезался в маршрутный микроавтобус на южноуральской трассе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, авария произошла в среду, 7 июня, на 75 километре трассы М-5 в сторону Екатеринбурга, на повороте в районе деревни Голубинка (Кунашакский район).
По информации регионального управления Госавтоинспекции, в 19:20 52-летний водитель грузового автомобиля DAF не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Газель Некст», следовавшего из Екатеринбурга в Челябинск с 16 пассажирами, включая двух детей.
В результате ДТП пострадала пассажира маршрутного микроавтобуса.
Инспекторы ГИБДД устанавливают подробности происшествия.
Челябинск, Виктор Елисеев
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