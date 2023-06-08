Маршрутка, полная пассажиров, столкнулась с фурой на М-5 в Челябинской области

Грузовик врезался в маршрутный микроавтобус на южноуральской трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, авария произошла в среду, 7 июня, на 75 километре трассы М-5 в сторону Екатеринбурга, на повороте в районе деревни Голубинка (Кунашакский район).

По информации регионального управления Госавтоинспекции, в 19:20 52-летний водитель грузового автомобиля DAF не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Газель Некст», следовавшего из Екатеринбурга в Челябинск с 16 пассажирами, включая двух детей.

В результате ДТП пострадала пассажира маршрутного микроавтобуса.

Инспекторы ГИБДД устанавливают подробности происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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