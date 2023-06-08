36 выпускников в Челябинской области получили 100 баллов на ЕГЭ

Южноуральские власти рассказали о первых 100-балльниках ЕГЭ-2023.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые выпускники, получившие в этом году 100 баллов, определены в ходе ЕГЭ по географии, литературе и химии. Об этом со ссылкой на региональное министерство образования и науки рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Так, один одиннадцатиклассник набрал максимально возможное количество баллов в ходе итоговой работы по географии. По словам чиновницы, в прошлом году ЕГЭ по этому предмету на 100 баллов не смог сдать ни один из выпускников Южного Урала.

Кроме того, 19 южноуральцев получили высшую оценку по итогам ЕГЭ по литературе (в прошлом году таких было 14), еще 16 – по химии с учетом досрочно сданного экзамена (год назад было 15).

Челябинск, Виктор Елисеев

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