Южноуральцы подсели на мистику и спорт

Интерес к мистическим фильмам и сериалам у южноуральцев вырос вдвое.

Жители Челябинской области стали больше смотреть ТВ-программы с мобильных устройств. По сравнению с прошлым годом рост интернет-трафика на сайты цифровых каналов составил 43%, а за два последних года потребление выросло в 2 раза. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений к 20 интернет-ресурсам.

Больше всего жители Южного Урала стали наблюдать за спортом. Объем данных, потраченных на просмотр видео этой тематики на сайте «Матч ТВ», увеличился в 4,5 раза к показателям прошлого года. На втором месте по динамике интереса оказались сериалы, художественные и документальные фильмы мистического характера, транслируемые на канале «ТВ-3». Их челябинцы стали смотреть в 2 раза активнее. На 80% чаще жители стали загружать с помощью мобильного интернета детский контент с сайта «Карусель». На треть выросла активность на площадках «СТС», «НТВ» и «Звезда». Остальные ресурсы показали снижение трафика.

Самым популярным днем для мобильного телесмотрения у южноуральцев обычно становится воскресенье. Трафик в этот день на 16% превышает среднесуточные показатели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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