Челябинцам рассказали, где им лучше не купаться во избежание штрафов

Власти Челябинска назвали адреса «пляжей», купание на которых запрещено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», список из нескольких десятков адресов мест, запрещенных для купания, опубликовало в социальных сетях управление по обеспечению безопасной жизнедеятельности мэрии Челябинска.

Так, в Ленинском районе под запрет попали берег озера Смолино в районе перекачивающей насосной станции в поселке Сухомесово, перекресток улиц Бобруйской и Новороссийской (участок 1 и 2), в поселке Береговом на улицах 4-я Бирская и 1-я Ямпольская, пляж «Восход» в районе дома №88 по улице Новороссийской, а также участок у домов №84 и №86 по улице Хуторной. Также запрещено купание в пруду «Девичьи слезы» на улицах Агалакова и Южный Бульвар.

В Центральном районе под запрет попали участке побережья Шершневского водохранилища: севернее муниципального пляжа «Городской» (250 метров до плотины), пляж «Каспийский берег» (в районе дамбы), восточная часть пляжа «Белый парус» (250 метров до дамбы), у проезда Шершневский бор, вблизи проезжей части Западного шоссе по улице Лыжных Батальонов, 7а, а также на 1-ом километр Западного шоссе. Кроме того, купаться нельзя в реке Миасс в районе дома №36 по Университетской Набережной и плотины «Коммунар», а также севернее бизнес-дома «Петровский» по улице Труда, 84. Наконец, купание запрещено в Шершневском Каменном карьере, карьерах «Голубой», «Изумрудный», «Сопливчик».

В Курчатовском районе закрыты для купания Карпов пруд и карьер в микрорайоне Градский Прииск.

В Металлургическом районе под запрет попал карьер в районе улицы Байкальской и гаражно-строительных кооперативов №502 и №504.

В Советском районе в воду нельзя входить на озере Синеглазово в районе улицы Подгорной, озере Исаково у улицы Морозова и в пруду Новосинеглазово у дома №20в по улице Челябинской.

В Калининском районе купание запрещено в реке Миасс в районе домов №№ 7в, 9а, 11, 11а по улице Набережной, сквера имени Челюскинцев (со стороны ГКБ №5), перед пешеходным мостом на остров Заячий и справа от сооружения, на набережной напротив ТК «Набережный», юго-западнее зала органной и камерной музыки «Родина», рядом с пешеходным мостом на поселок Мелькомбинат 2 (плотина «Коммунар»), а также в районе дома №32 по улице Российской.

«Во всех местах установлены информационные запрещающие знаки. Сотрудники отдела безопасности на водных объектах управления совместно с уполномоченными отделов полиции УМВД России по городу и спасателями МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах» патрулируют запрещенные для купания места с целью предотвращения гибели и травматизма отдыхающих», – сообщили в мэрии.

Челябинцам напоминают, что за купание в запрещенных местах грозит штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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