ЧМК предъявили счет на четверть миллиарда рублей за загрязнение реки Миасс

В Челябинске рассмотрят иск о возмещении вреда от загрязнения реки металлургическим комбинатом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области принял на этой неделе к рассмотрению иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о компенсации вреда, нанесенного ПАО «ЧМК» реке Миасс в 2013-2016 годах. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление было подано 29 мая. В документе утверждается, что в результате сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод ПАО «ЧМК», производившегося с июня 2013 по февраль 2016 и с 12 мая по 19 мая 2016 года, водоему нанесен вред на общую сумму 262,9 миллиона рублей. Компенсировать ущерб и требует надзорное ведомство.

Предварительное судебное заседание назначено на 11 июля.

Напомним, в 2022 году Металлургический районный суд Челябинска рассматривал уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ, повлекшего ущерб на схожую сумму в результате слива в реку Миасс сточных вод с химикатами (в том числе ртутью). В июле того же года виновными в этом были признаны главный инженер ПАО «ЧМК», начальник управления по охране труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности комбината и его заместитель. Все трое получили условные сроки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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