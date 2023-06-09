9 июня ожидаются следующие события – Челябинск

09.06.2023, пятница
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09:30 Челябинск – Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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16:00 Челябинск – Отчетный концерт театра-студии «Стрекоза» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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18:00 Челябинск – Игры Центральной Уральской лиги КВН (ДК железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)
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19:00 Челябинск – Открытие выставки винтажных фарфоровых чаш Ленинградского фарфорового завода (ул. Свободы, 2, корпус 5 (центральный вход), 3 этаж, лофт 3_17)
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19:00 Челябинск – Вечер аргентинского танго с клубом «VIDA MIA» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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21:00 Челябинск – Показ короткометражных фильмов с тифлокомментарием в рамках фестиваля уличного кино (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, площадка у фонтана)
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