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Пятница, 9 июня 2023, 06:15 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

9 июня ожидаются следующие события – Челябинск

09.06.2023, пятница

  • 09:30 Челябинск – Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

  • 16:00 Челябинск – Отчетный концерт театра-студии «Стрекоза» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

  • 18:00 Челябинск – Игры Центральной Уральской лиги КВН (ДК железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

  • 19:00 Челябинск – Открытие выставки винтажных фарфоровых чаш Ленинградского фарфорового завода (ул. Свободы, 2, корпус 5 (центральный вход), 3 этаж, лофт 3_17)

  • 19:00 Челябинск – Вечер аргентинского танго с клубом «VIDA MIA» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)

  • 21:00 Челябинск – Показ короткометражных фильмов с тифлокомментарием в рамках фестиваля уличного кино (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, площадка у фонтана)

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